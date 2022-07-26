Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Бывшего сотрудника ФСБ и военного наемника осудили за разбой и кражи

В Москве суд приговорил бойца ЧВК «ЕНОТ» Барякшева к пяти годам колонии за разбой

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Московский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам лишения свободы бойца ЧВК «ЕНОТ», бывшего оперативника УФСБ по Москве и Московской области майора УФСБ Антона Барякшева за разбой и кражи. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 162 («Разбой») и части 4 статьи 158 («Кража») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным издания, с 2016 года экс-оперативник вместе с бывшим коллегой Александром Мрищуком руководил организованным преступным сообществом (ОПС), прикрываясь деятельностью Военно-патриотической организации «ЕНОТ». Их соучастником также был Василий Минчик.

Материалы по теме:
«Мы стали миллионерами за две минуты» История россиянина, который захотел красивой жизни и начал грабить банки
«Мы стали миллионерами за две минуты»История россиянина, который захотел красивой жизни и начал грабить банки
22 января 2020
«Завалил мента — уважуха» Как бывший оперативник угрозыска попал на зону и выстроил отношения с уголовниками
«Завалил мента — уважуха»Как бывший оперативник угрозыска попал на зону и выстроил отношения с уголовниками
1 августа 2020
Бойцовые еноты. Как российские патриоты стали наемниками, связались с офицерами ФСБ и превратились в бандитов
Бойцовые еноты.Как российские патриоты стали наемниками, связались с офицерами ФСБ и превратились в бандитов
6 декабря 2021

Известно, что члены ОПС с помощью ветеранов боевых действий на юго-востоке Украины выявляли предпринимателей, вывозивших контрабандный товар за территорию России, и обирали их. Они были уверены, что бизнесмены не будут сообщать в полицию о случившемся, так как сами нарушили закон.

Так в декабре 2016 года оперативники с помощью «енотов» осмотрели квартиру жителей Московской области Владимира Аристархова и Александра Оголева, подозреваемых в организации контрабанды. После следственных мероприятий из их домов пропали ценные вещи и деньги на миллионы рублей. Потерпевшие обратились в полицию.

Следствие оценило действие силовиков и бойцов ЧВК как разбой. Барякшев согласился сотрудничать со следствием. Он полностью признал вину.

В феврале 2022 года суд приговорил соучастника Минчика к пяти годам колонии строгого режима.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Володин объявил о неизбежности конца эпохи доллара
«Аэрофлот» запустит прямые рейсы на любимый курорт богачей
ВСУ попытались нанести ракетный удар по Херсону
Генпрокурор России назвал угрозой для стран СНГ расползание наемников с Украины
Пострадавшая при обстреле в Брянской области 74-летняя россиянка скончалась
Бывшего сотрудника ФСБ и военного наемника осудили за разбой и кражи
Названы основные проблемы сталинских малоэтажек
В Турции высказались о сроках отправки первого судна с украинским зерном
Известный ведущий решил избавиться от дома у океана в США
Территорию ДНР пообещали полностью освободить от ВСУ до конца августа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.