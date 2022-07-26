Бывшего сотрудника ФСБ и военного наемника осудили за разбой и кражи

В Москве суд приговорил бойца ЧВК «ЕНОТ» Барякшева к пяти годам колонии за разбой

Московский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам лишения свободы бойца ЧВК «ЕНОТ», бывшего оперативника УФСБ по Москве и Московской области майора УФСБ Антона Барякшева за разбой и кражи. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 162 («Разбой») и части 4 статьи 158 («Кража») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным издания, с 2016 года экс-оперативник вместе с бывшим коллегой Александром Мрищуком руководил организованным преступным сообществом (ОПС), прикрываясь деятельностью Военно-патриотической организации «ЕНОТ». Их соучастником также был Василий Минчик.

Известно, что члены ОПС с помощью ветеранов боевых действий на юго-востоке Украины выявляли предпринимателей, вывозивших контрабандный товар за территорию России, и обирали их. Они были уверены, что бизнесмены не будут сообщать в полицию о случившемся, так как сами нарушили закон.

Так в декабре 2016 года оперативники с помощью «енотов» осмотрели квартиру жителей Московской области Владимира Аристархова и Александра Оголева, подозреваемых в организации контрабанды. После следственных мероприятий из их домов пропали ценные вещи и деньги на миллионы рублей. Потерпевшие обратились в полицию.

Следствие оценило действие силовиков и бойцов ЧВК как разбой. Барякшев согласился сотрудничать со следствием. Он полностью признал вину.

В феврале 2022 года суд приговорил соучастника Минчика к пяти годам колонии строгого режима.