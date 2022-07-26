Европейская компания заработала миллионы евро на замороженных российских активах

Euroclear заработала 110 миллионов евро на замороженных из-за санкций российских активах

Расчетно-клиринговая система Euroclear за полгода получила 110 миллионов евро процентного дохода с удерживаемых под санкциями российских активов. Об этом говорится в ее финансовом отчете.

Баланс европейской компании за первое полугодие вырос на 72 миллиарда евро по сравнению с прошлым годом за счет накопления замороженных из-за санкций ЕС, США и российских контрмер купонных выплат и погашений. Заблокированные средства Euroclear «в соответствии со стандартным процессом» инвестировала и заработала процентный доход в 110 миллионов евро.

Заблокированные платежи и выплаты продолжают накапливаться на фоне роста процентных ставок, отметили в депозитарии. 17 марта Национальный расчетный депозитарий (НРД) России сообщил, что получил от Euroclear разъяснения о режиме работы счета НРД, открытого в Euroclear. Из него следовало, что «Euroclear не исполняет любые инструкции на проведение операций с ценными бумагами и денежными средствами».

В марте НРД объявил, что его счет был заблокирован и в европейском международном центральном депозитарии Clearstream. Блокировка счета привела к остановке операций российских клиентов с иностранными ценными бумагами.