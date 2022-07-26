В Италии изнывающего от жары туриста оштрафовали на 30 тысяч рублей

В Риме оштрафовали на 500 евро британского туриста, окунувшего ноги в фонтан

Британский турист, отдыхавший в Италии, окунул ноги в знаменитый фонтан, расположенный у подножия Испанской лестницы. Об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что 42-летний путешественник приехал в Рим, когда температура в городе превышала 40 градусов по Цельсию. Чтобы охладиться, изнывающий от жары британец решил окунуть ноги в фонтан.

На действия британца обратили внимание сотрудники полиции. Они оштрафовали мужчину на 500 евро (около 30 тысяч рублей) и запретили ему возвращаться в этот район города.

В начале июня американская туристка на самокате нанесла полуторамиллионный ущерб Испанской лестнице в Риме. Вначале она попыталась вместе со спутником съехать по ступенькам культового памятника итальянской столицы, а потом бросила самокат, который съехал вниз, повредив несколько порогов мраморной лестницы. Путешественницу оштрафовали на 430 долларов (25,8 тысячи рублей), ей также пожизненно запретили приближаться к достопримечательности.