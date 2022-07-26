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Названа трендовая одежда на осень 2022 года

L'Officiel: бейсболки и юбки длины макси станут трендом осенью 2022 года

Фото: Shutterstock

Журналистка L'Officiel Дана Перельберг перечислила трендовую одежду на осень 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, в список вошли белые майки, названные Перельберг универсальными предметами гардероба, а также оверсайз-пиджаки и юбки длины макси, которые она призвала сочетать с топами или объемными свитерами в зависимости от погоды.

Кроме того, эксперт отметила, что актуальными в грядущем сезоне станут бомберы и бейсболки. Последние, по ее словам, помогут скрыть неудачную прическу или создать модный образ в стиле 2000-х годов. Что касается обуви, автор материала порекомендовала выбирать высокие сапоги и ботинки.

Ранее в июле модный редактор Максин Эггенбергер назвала самые трендовые куртки на осень 2022 года. Так, в список вошли кожаные блейзеры, вдохновленные модой 1990-х годов, бомберы и байкерские куртки. Кроме того, журналистка внесла в перечень актуальных в грядущем сезоне стеганые жакеты в технике пэчворк.

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Алина Гостева
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