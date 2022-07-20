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Названы самые модные куртки на осень 2022 года

Редактор Максин Эггенбергер назвала байкерские куртки и бомберы самыми модными осенью

Фото: Shutterstock

Модный редактор портала Who What Wear Максин Эггенбергер назвала самые трендовые куртки на осень 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте портала.

Так, в список вошли кожаные блейзеры, вдохновленные модой 1990-х годов, бомберы и байкерские куртки. «Данный стиль никогда не устареет, с годами он становится только лучше», — высказалась эксперт о последних.

Кроме того, журналистка внесла в перечень актуальных в грядущем сезоне стеганые жакеты в технике пэчворк, изделия из букле, а также фасоны с поясами. «Букле — тренд, который то появляется, то исчезает. На данный момент он набирает обороты. Модницы носят подобные вещи, сочетая их с джинсами с заниженной талией или клетчатыми юбками, как у героинь фильма "Бестолковые"», — пояснила Эггенбергер.

Ранее в июле модный редактор Ханна Алмасси назвала трендовую обувь на осень 2022 года. Так, модными в грядущем сезоне станут ботфорты на плоской подошве с широкими голенищами, байкерские ботинки, а также сапоги с острыми носами в стиле 2000-х годов. Подобные изделия, например, были представлены брендами Chanel, Chloé и Balenciaga, отметила эксперт.

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Алина Гостева
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