Названы самые модные куртки на осень 2022 года
Модный редактор портала Who What Wear Максин Эггенбергер назвала самые трендовые куртки на осень 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте портала.
Так, в список вошли кожаные блейзеры, вдохновленные модой 1990-х годов, бомберы и байкерские куртки. «Данный стиль никогда не устареет, с годами он становится только лучше», — высказалась эксперт о последних.
Кроме того, журналистка внесла в перечень актуальных в грядущем сезоне стеганые жакеты в технике пэчворк, изделия из букле, а также фасоны с поясами. «Букле — тренд, который то появляется, то исчезает. На данный момент он набирает обороты. Модницы носят подобные вещи, сочетая их с джинсами с заниженной талией или клетчатыми юбками, как у героинь фильма "Бестолковые"», — пояснила Эггенбергер.
Ранее в июле модный редактор Ханна Алмасси назвала трендовую обувь на осень 2022 года. Так, модными в грядущем сезоне станут ботфорты на плоской подошве с широкими голенищами, байкерские ботинки, а также сапоги с острыми носами в стиле 2000-х годов. Подобные изделия, например, были представлены брендами Chanel, Chloé и Balenciaga, отметила эксперт.