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Названа трендовая обувь на осень 2022 года

Модный редактор Алмасси назвала сапоги с острыми носами в стиле 2000-х годов трендом осени

Фото: Adidas

Редактор портала Who What Wear Ханна Алмасси назвала трендовую обувь на осень 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, модными в грядущем сезоне станут ботфорты на плоской подошве с широкими голенищами, байкерские ботинки, а также сапоги с острыми носами в стиле 2000-х годов. Подобные изделия, например, были представлены брендами Chanel, Chloé и Balenciaga, отметила эксперт. Кроме того, актуальными окажутся туфли фасона «Мэри Джейн» с низким вырезом и ремешками на подъеме, туфли на массивных платформе и каблуках и на низких каблуках с ремнями на пятках.

В то же время в число популярных войдут балетки, туфли из атласа и украшенные бантами, а также кроссовки Adidas Gazelle. Помимо того, появится тренд на наряды, в которых колготки подобраны под цвет обуви.

В мае модный редактор портала Алекс Бадиа назвал элегантную мужскую одежду в денди-стиле трендом осени 2022 года. Подобные наряды, которые были представлены в коллекциях известных дизайнеров, включают в себя унисекс-силуэты, монохромные образы, а также гламурные детали, отметил эксперт. Например, бренд Prada показал на дефиле двубортное пальто строгого покроя с широкими плечами и нарукавными повязками из мохера.

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Алина Гостева
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