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Чешская полиция начала использовать арестованный Ferrari в патруле

Чешская полиция перепрофилировала арестованный Ferrari для работы в патруле

Фото: Policie CR

Чешская полиция перепрофилировала арестованный Ferrari F 142-458 Italia 2011 года выпуска в качестве патрульной машины и начала использовать ее 22 июля, сообщает Washington Post.

По словам представителя полиции, автомобиль является одним из тех транспортных средств, которые ежегодно арестовывают и изымают у преступников. Большая часть из них идет на продажу, а полученные средства покрывают любой ущерб, нанесенный злоумышленником.

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Полицейский добавил, что изъятый Ferrari — не первый и не самый дорогой автомобиль, который подлежал аресту, но является самым роскошным среди сотен захваченных автомобилей, которые превращаются в полицейские машины. За счет скоростных характеристик автомобиль оказался полезным для погони за преступниками, проезжающими через Чешскую Республику.

Ferrari изначально была красной, пробег составил около 1200 миль (около 2000 километров). В Ньюпорт-Бич, Калифорния, аналогичная модель того же года продается за 275 тысяч долларов. По словам сотрудника полиции, затраты на переоснащение автомобиля полицейскими опознавательными знаками и оборудованием, включая спидометр, радио и камеру, составили около 340 тысяч чешских крон (около 820 тысяч рублей).

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Юлия Мискевич
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