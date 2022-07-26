В Пскове пройдет фестиваль «Довмонт Псковский»

В Псковском кремле 6 августа пройдет IX фестиваль исторической реконструкции

В Пскове в субботу, 6 августа, пройдет IX фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» на территории городского кремля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Псковского музея-заповедника.

В мероприятии примут участие клубы из Пскова («Чертог Раса», «Усадьба»), Санкт-Петербурга («Ланкастерс») и Великого Новгорода, которые в течение дня будут воссоздавать быт, ремесло, развлечения и боевые поединки Средневековья.

Для жителей и гостей города будет организована ярмарка ремесел, а также различные исторические мастер-классы по изготовлению кольчуги, историческому фехтованию, кожевенному мастерству, средневековой кухне, вязанию, ткачеству и древнерусской письменности.

«Вечером гостей фестиваля ждет средневековый показ мод и, конечно, кульминационная часть фестиваля — зрелищный рыцарский поединок в борьбе за главный приз — хрустальный меч князя Довмонта, изготовленный специально для праздника на заводе города Гусь Хрустальный», — сообщили организаторы праздника и добавили, что на закрытии фестиваля запланирован концерт средневековой музыки от группы Triquetrum.

Ранее в июле сообщаюсь, что в Пскове прошел «Кузнечный фестиваль», на котором мастера художественной ковки продемонстрировали свои таланты. В мероприятии приняли участие кузнецы из девяти регионов России, среди которых — Москва, Санкт-Петербург, Крым, Белгородская, Вологодская, Иркутская, Ульяновская и Псковская области.