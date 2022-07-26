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Создавшего финансовую пирамиду российского мошенника задержали спустя девять лет

В Пензенской области после девяти лет розыска задержали создателя финансовой пирамиды

Кадр: видео Telegram-канал МВД Дагестана

В Пензенской области задержали находившегося девять лет в федеральном розыске уроженца Магарамкентского района Дагестана Пирмета Шихметова. Об этом во вторник, 26 июля, сообщает МК.

По данным издания, мужчина был объявлен в розыск в 2013 году после того, как обманул жителей Дагестана и других регионов России, предложив им вложиться в его мошенническую схему, которая сулила выгодное приобретение автомобиля. Преступный доход составил около шести миллионов рублей. Попался Шихметов во время досмотра сотрудниками пензенской полиции, которые пробили его отпечатки по базе и выяснили, что россиянин числится в розыске.

Пирмет Шихметов доставлен в Республику Дагестан, где его ждут следствие и последующий суд.

6 июля в Ставропольском крае задержали подозреваемого в убийстве 9 человек, которого искали 20 лет.

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Владимир Седов
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