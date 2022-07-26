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Девушка погибшего на Украине офицера рассказала о шантаже их интимными фото

Девушка погибшего в СВО российского офицера из Кызыла заявила о шантаже интимными фото

Фото: Unsplash

Девушка российского офицера из Кызыла, погибшего во время специальной военной операции (СВО) на Украине, заявила, что ее пытались шантажировать совместными с молодым человеком интимными фотографиями. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, с россиянкой связались в социальной сети «ВКонтакте» — злоумышленники прислали ей фотографии, которые хранились на телефоне погибшего и потребовали выкуп за них. В случае отказа перевести деньги мошенники пригрозили разослать фотографии близким девушки.

Страницу злоумышленника заблокировали, но скоро преступник написал с другого аккаунта. Россиянка не стала платить вымогателям и обратилась в полицию.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

Ранее сообщалось, что россиянин вспомнил о погибшем в СВО сыне после похорон и забрал его «гробовые». По словам матери погибшего солдата, с мужем она разошлась больше двадцати лет назад из-за того, что тот не работал, сильно пил и избивал ее.

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Валерий Розенберг
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