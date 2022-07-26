Названы освобожденные от обязательств по газу страны Европы

ЕС освободил островные государства и балтийские страны от обязательств по экономии газа

Государства Европейского союза (ЕС) согласились предоставить некоторым странам послабления по сокращению потребления газа. Так, от обязательной экономии топлива могут быть освобождены островные государства Европы, такие как Ирландия и Мальта, а также балтийские страны, пишет Reuters.

Исключения объясняются тем, что эти государства не объединены с газовыми или электрическими сетями ЕС. Кроме того, существуют послабления для стран, которые перевыполняют цель союза по заполнению газовых хранилищ (ПХГ) к августу. Так, ПХГ в Германии заполнены на 66 процентов, тогда как к 1 августа планируется достичь 45 процентов. Также смогут договориться о более низком проценте сокращения потребления страны, которые используют газ в качестве сырья в критически важных отраслях, таких как энергоемкое производство стали.

Аналогичный запрос могут сделать страны, имеющие трудности при экспорте газа в другие государства Европы. Например, Испания, которая импортирует сжиженный природный газ (СПГ) из Северной Африки, но не может поставлять его в больших объемах в Европу из-за недостаточно развитой инфраструктуры, уже смогла добиться послаблений по газу. В рамках плана Еврокомиссии по энергосбережению, вызванного беспокойством стран насчет будущих поставок газа из России, Брюссель согласовал сокращение потребления газа в Испании и Португалии на 7 процентов вместо установленных 15 процентов. При этом страны обязаны поставлять в Европу столько топлива, сколько возможно.

Ранее министры энергетики ЕС договорились, что все страны блока должны добровольно сократить спрос на газ на 15 процентов с августа 2022 года по март 2023 года. Соответствующее предложение Еврокомиссии появилось из-за растущего беспокойства стран Европы насчет будущих поставок газа из России. Государства будут обязаны выполнять данное требование в случае чрезвычайной ситуации с поставками газа в регион или если большинство стран блока согласится с необходимостью введения этой меры.