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Названы освобожденные от обязательств по газу страны Европы

ЕС освободил островные государства и балтийские страны от обязательств по экономии газа

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Государства Европейского союза (ЕС) согласились предоставить некоторым странам послабления по сокращению потребления газа. Так, от обязательной экономии топлива могут быть освобождены островные государства Европы, такие как Ирландия и Мальта, а также балтийские страны, пишет Reuters.

Исключения объясняются тем, что эти государства не объединены с газовыми или электрическими сетями ЕС. Кроме того, существуют послабления для стран, которые перевыполняют цель союза по заполнению газовых хранилищ (ПХГ) к августу. Так, ПХГ в Германии заполнены на 66 процентов, тогда как к 1 августа планируется достичь 45 процентов. Также смогут договориться о более низком проценте сокращения потребления страны, которые используют газ в качестве сырья в критически важных отраслях, таких как энергоемкое производство стали.

Аналогичный запрос могут сделать страны, имеющие трудности при экспорте газа в другие государства Европы. Например, Испания, которая импортирует сжиженный природный газ (СПГ) из Северной Африки, но не может поставлять его в больших объемах в Европу из-за недостаточно развитой инфраструктуры, уже смогла добиться послаблений по газу. В рамках плана Еврокомиссии по энергосбережению, вызванного беспокойством стран насчет будущих поставок газа из России, Брюссель согласовал сокращение потребления газа в Испании и Португалии на 7 процентов вместо установленных 15 процентов. При этом страны обязаны поставлять в Европу столько топлива, сколько возможно.

Ранее министры энергетики ЕС договорились, что все страны блока должны добровольно сократить спрос на газ на 15 процентов с августа 2022 года по март 2023 года. Соответствующее предложение Еврокомиссии появилось из-за растущего беспокойства стран Европы насчет будущих поставок газа из России. Государства будут обязаны выполнять данное требование в случае чрезвычайной ситуации с поставками газа в регион или если большинство стран блока согласится с необходимостью введения этой меры.

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Мария Грушко
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