Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Предприятия Германии оказались вынуждены сокращать производство из-за цен на газ

DIHK сообщила, что предприятия ФРГ вынуждены сокращать производство из-за роста цен на газ

Фото: Jens Büttner/ Globallookpress.com

Предприятия Германии оказались вынуждены сокращать или останавливать производство из-за роста цен на газ. Об этом сообщается в отчете Торгово-промышленной палаты Германии (DIHK), который приводит ТАСС.

Палата изучила деятельность 3,5 тысяч компаний ФРГ различных отраслей и выяснила, что сокращение производства или готовность пойти на этот шаг из-за увеличения стоимости энергоносителей коснулись 16 процентов из них.

Почти две трети компаний (63 процента) считают, что рост цен на электроэнергию угрожает конкурентоспособности страны. «Это вызывающие тревогу цифры. Многим компаниям остается только закрыться или перенести производство в другие места», — сказал президент DIHK Петер Адриан.

По его словам, сокращение потребления газа в промышленности достигается за счет отключения оборудования, а не благодаря мерам повышения энергоэффективности.

Ранее правительство ФРГ допустило, что дефицит газа грядущей зимой может привести к чрезвычайным ситуациям в отдельных регионах страны. Ожидается, что цены на газ вырастут в два или три раза.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин оценил последствия санкций для сферы воздушных перевозок в России
США задумали ввести ЧС из-за оспы обезьян
В США оспорили исключительное право Украины на борщ
Предприятия Германии оказались вынуждены сокращать производство из-за цен на газ
Доктор Мясников опубликовал советы для россиян «от 40 до 90 лет»
Трасс оценила возможность становления Джонсона членом ее кабинета
Лиз Трасс назвала стратегическую ошибку Европы в отношениях с Россией
В России предложили создать список товаров первой необходимости для детей
Блогерша стала мыться раз в 10 дней и рассказала о преимуществах
Россия оценила возможность введения виз для украинцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.