Предприятия Германии оказались вынуждены сокращать производство из-за цен на газ

DIHK сообщила, что предприятия ФРГ вынуждены сокращать производство из-за роста цен на газ

Предприятия Германии оказались вынуждены сокращать или останавливать производство из-за роста цен на газ. Об этом сообщается в отчете Торгово-промышленной палаты Германии (DIHK), который приводит ТАСС.

Палата изучила деятельность 3,5 тысяч компаний ФРГ различных отраслей и выяснила, что сокращение производства или готовность пойти на этот шаг из-за увеличения стоимости энергоносителей коснулись 16 процентов из них.

Почти две трети компаний (63 процента) считают, что рост цен на электроэнергию угрожает конкурентоспособности страны. «Это вызывающие тревогу цифры. Многим компаниям остается только закрыться или перенести производство в другие места», — сказал президент DIHK Петер Адриан.

По его словам, сокращение потребления газа в промышленности достигается за счет отключения оборудования, а не благодаря мерам повышения энергоэффективности.

Ранее правительство ФРГ допустило, что дефицит газа грядущей зимой может привести к чрезвычайным ситуациям в отдельных регионах страны. Ожидается, что цены на газ вырастут в два или три раза.

