В Госдуме ответили на слова об исчерпании санкционных возможностей Европы

Депутат Белик заявил об истощении Евросоюза в возможности введения антироссийских санкций

Европейский союз (ЕС) заметно истощил себя в возможности предоставления военной помощи Украине, а также в введении новых санкций в отношении России. Так на статью французской газеты Le Monde ответил член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

По его словам, несмотря на это, Евросоюз не может себе позволить «откровенно идти на попятную и сыпет рестрикциями даже в ущерб себе».

Депутат добавил, что европейские политики, которые действуют под давлением США, просчитались в последствиях санкций. Они вынуждены просить граждан об экономии энергоресурсов и других ограничениях, оправдывая это необходимостью снижения зависимости от России, заключил Белик.

Ранее Le Monde со ссылкой на неназванного европейского дипломата сообщила, что ЕС исчерпал возможности для введения санкций против России. Принятый Евросоюзом седьмой пакет санкций, в отличие от предыдущих шести, не предполагает серьезных мер. Он призван только привести политику блока в соответствие с позицией его союзников.