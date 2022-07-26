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В Европе заявили об исчерпании санкционных возможностей

Le Monde заявило об исчерпанных возможностях Евросоюза в санкционной войне против России

Фото: Leon Neal / Getty Images

Европейский союз (ЕС) исчерпал возможности для введения санкций против России. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

Отмечается, что принятый Евросоюзом седьмой пакет санкций, в отличие от предыдущих шести, не предполагает никаких серьезных мер. Он призван лишь привести политику блока в соответствие с позицией его союзников.

«Мы подошли к концу того, что могли сделать», — указал источник.

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Так 27 европейских стран не намерены добровольно лишать себя российского газа. «Они уже пытаются справиться с перебоями в поставках "Газпрома", и хотя Польша и страны Балтии хотели бы пойти на этот шаг, они не собираются подвергать себя такому наказанию», — пишет газета.

Новые санкции в первую очередь призваны скорректировать уже введенные, сделать их более эффективными и по возможности не допустить их обхода. Еще одна цель этих последних ответных мер против Москвы: ЕС хочет присоединиться к решениям G7. Еще в конце июня «Большая семерка» отказалась от российского золота.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России. Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, там же опубликуют все подробности нового пакета.

В России назвали новые ограничительные меры ЕС нелегитимными. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Евросоюз продолжает сам себя загонять в тупиковое положение. Она считает, что попытки давить на Россию не имеют перспектив.

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Виктория Кондратьева
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