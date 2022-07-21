Захарова прокомментировала новые санкции Евросоюза

Захарова: новые санкции Евросоюза нелегитимны, давление на Москву не имеет перспектив

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя введенный Евросоюзом новый пакет санкций, заявила, что они нелегитимны и ими ЕС продолжает сам себя загонять в тупиковое положение, а попытки давить на Москву не имеют перспектив. Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, на фоне тщетности политики давления на Россию «все более явными становятся губительные последствия есовских санкционных упражнений для различных сегментов глобальной экономики и безопасности, в том числе и стран-членов Евросоюза».

Она отметила, что ЕС вновь попытался снять с себя ответственность за провоцирование и усугубление глобального продовольственного и энергетического кризисов. «Но факты говорят сами за себя. Наряду с пандемией COVID-19 основной причиной роста цен на агропромышленную продукцию и углеводороды является недальновидная экономическая и энергетическая политика Запада» — заявила Захарова и подчеркнула, что ситуацию усугубляют антироссийские меры Евросоюза.

Дипломат также указала на то, что в документе Совета ЕС заявлено о намерении расширить изъятия из ранее принятых санкционных мер с целью избежать возможные негативные последствия для глобальной продовольственной и энергетической безопасности. «К сожалению, мы знаем, что между заявленными намерениями и реальными шагами в исполнении Европейского союза — дистанция огромного размера», — заметила Захарова.

Тем не менее, Москва рассчитывает, что действия ЕС в сфере продовольственной безопасности будут отвечать интересам ее укрепления и способствовать созданию условий для беспрепятственного экспорта зерна, удобрений и компонентов для их производства, заключила представитель МИД России.

Ранее стало известно, что совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций ЕС против России. Новые ограничения ввели против мэра Москвы Сергея Собянина, первого вице-премьера Белоусова. Среди прочих под ограничения попали фонд «Русский мир», Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, а также ряд силовиков и политиков. Всего новые рестрикции распространились на 57 физических лиц и 9 организаций.