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Российские войска подавили шесть взводов украинских реактивных систем «Град»

Минобороны: российские войска подавили шесть взводов реактивных систем «Град» ВСУ

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Российские войска подавили шесть взводов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР), а также в Николаевской и Запорожской областях. Об этом во вторник, 26 июля, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, за сутки в рамках контрбатарейной борьбы также была подавлена батарея украинских РСЗО «Ураган» и батарея гаубиц «Гиацинт-Б» в районе Дзержинска в ДНР.

Кроме того, Вооруженные силы России поразили четыре взвода гаубиц Д-20, семь взводов самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и девять взводов орудий Д-30 в ДНР, а также в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областях Украины.

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Константин Лысяков
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