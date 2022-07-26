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В МИД России обвинили Грецию в разрушении отношений между Афинами и Москвой

Посол РФ в Афинах заявил о разрушении отношений России и Греции по вине греческой стороны

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Россия и Греция не проводят официальных контактов из-за политики Афин. Об этом заявил посол РФ в Греции Андрей Маслов, передает ТАСС.

Дипломат обвинил греческую сторону разрушенных двусторонних отношений. «С конца февраля у нас полностью разрушены двусторонние отношения, их больше нет, нет никакого сотрудничества, контактов, словом, буквально в считанные дни обнулились наработки, весь богатый массив двусторонних отношений, который был накоплен за многие десятилетия», — сказал он.

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Виктория Кондратьева
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