В МИД России обвинили Грецию в разрушении отношений между Афинами и Москвой

Посол РФ в Афинах заявил о разрушении отношений России и Греции по вине греческой стороны

Россия и Греция не проводят официальных контактов из-за политики Афин. Об этом заявил посол РФ в Греции Андрей Маслов, передает ТАСС.

Дипломат обвинил греческую сторону разрушенных двусторонних отношений. «С конца февраля у нас полностью разрушены двусторонние отношения, их больше нет, нет никакого сотрудничества, контактов, словом, буквально в считанные дни обнулились наработки, весь богатый массив двусторонних отношений, который был накоплен за многие десятилетия», — сказал он.