Доли иностранных компаний в российском месторождении передадут государству

Доли иностранных компаний в Харьягинском месторождении передадут «Зарубежнефти»

Правительство России распорядилось передать доли иностранных компаний — норвежской Equinor и французской Total — в проекте по разработке Харьягинском нефтяном месторождении государству в лице «Зарубежнефти», следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Распоряжение правительства поручает министру энергетики Николаю Шульгинову подписать дополнение к изначальному соглашению о разделе продукции, добытой на Харьягинском месторождении в Ненецком автономном округе между правительством, администрацией Ненецкого автономного округа и российской дочерней структурой французской Total.

Новый документ должен предполагать передачу российскими «дочками» Total и норвежской Equinor передачу 30 и 20 процентов прав и обязательств инвестора по изначальному соглашению в адрес государственной компании «Зарубежнефть».

В начале июля стало известно, что Total продала свою долю в проекте разработки Харьягинского месторождения «Зарубежнефти» и полностью вышла из проекта.

Харьягинское нефтяное месторождение расположено в Ненецком автономном округе. Соглашение о разделе продукции с участием Total было подписано в 1995 году сроком на пять лет и вступило в силу в 1999-м. В дальнейшем срок был продлен до 2031 года.

Также в проекте участвовали норвежская Norsk Hydro (впоследствии заменена на Statoil, нынешнее название — Equinor) и «Ненецкая нефтяная компания». «Зарубежнефть» присоединилась к участникам в 2010-м, получив долю в 20 процентов. В 2016-м Total продала «Зарубежнефти» 20 процентов своей доли.