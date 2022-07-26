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В США испугались возможных конкурентов HIMARS на Украине

MW: РСЗО Китая и Северной Кореи смогли бы помочь России в борьбе против установок HIMARS

Фото: Global Look Press

Реактивные системы залпового огня (РСЗО), которые стоят на вооружении армий Китая и Северной Кореи, могли бы помочь российским военным в борьбе против установок HIMARS, ранее отправленных из США на Украину. Об возможных конкурентах американского вооружения говорится в материале журнала Military Watch (MW).

Речь идет о китайской РСЗО PHL-16 и северокорейской KN-25. Заявленная дальность огня обоих установок превышает аналогичные показатели у американской реактивной системы — 500 и 400 километров соответственно, и это якобы позволит «перестрелять» HIMARS, находясь в России и не пересекая границу Украины.

Автор отметил, что Пекин вряд ли согласится на продажу своих систем из-за официальной позиции нейтралитета, в отличие от Пхеньяна, который открыто поддержал российскую позицию в ООН. По мнению обозревателя, корейские РСЗО смогут дать повод, чтобы американское военное руководство испугалось роста потерь переданной Киеву техники.

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Ранее стало известно, что российские военные специалисты ПВО научились сбивать ракеты установки HIMARS. «Самая сложная цель, по которой мы работали, это — реактивные снаряды HIMARS. Данные [малоразмерные] снаряды летят на очень большой высоте», — рассказал командир одного из расчетов ЗРК «Бук М-3».

В понедельник, 25 июля, российские военные уничтожили перевалочную базу материального обеспечения Вооруженных сил Украины с поставленными США боеприпасами к РСЗО HIMARS и снарядами к американским крупнокалиберным гаубицам М777 в селе Богдановцы Хмельницкой области.

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Виктория Кондратьева
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