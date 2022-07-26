В США испугались возможных конкурентов HIMARS на Украине

MW: РСЗО Китая и Северной Кореи смогли бы помочь России в борьбе против установок HIMARS

Реактивные системы залпового огня (РСЗО), которые стоят на вооружении армий Китая и Северной Кореи, могли бы помочь российским военным в борьбе против установок HIMARS, ранее отправленных из США на Украину. Об возможных конкурентах американского вооружения говорится в материале журнала Military Watch (MW).

Речь идет о китайской РСЗО PHL-16 и северокорейской KN-25. Заявленная дальность огня обоих установок превышает аналогичные показатели у американской реактивной системы — 500 и 400 километров соответственно, и это якобы позволит «перестрелять» HIMARS, находясь в России и не пересекая границу Украины.

Автор отметил, что Пекин вряд ли согласится на продажу своих систем из-за официальной позиции нейтралитета, в отличие от Пхеньяна, который открыто поддержал российскую позицию в ООН. По мнению обозревателя, корейские РСЗО смогут дать повод, чтобы американское военное руководство испугалось роста потерь переданной Киеву техники.

Ранее стало известно, что российские военные специалисты ПВО научились сбивать ракеты установки HIMARS. «Самая сложная цель, по которой мы работали, это — реактивные снаряды HIMARS. Данные [малоразмерные] снаряды летят на очень большой высоте», — рассказал командир одного из расчетов ЗРК «Бук М-3».

В понедельник, 25 июля, российские военные уничтожили перевалочную базу материального обеспечения Вооруженных сил Украины с поставленными США боеприпасами к РСЗО HIMARS и снарядами к американским крупнокалиберным гаубицам М777 в селе Богдановцы Хмельницкой области.

