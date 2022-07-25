Российские военные уничтожили базу с поставленными США боеприпасами к HIMARS

Минобороны РФ заявило об уничтожении базы с боеприпасами к HIMARS в Хмельницкой области

За минувшие сутки российские военные уничтожили перевалочную базу с поставленными США боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS и снарядами к американским крупнокалиберным гаубицам М777 в селе Богдановцы Хмельницкой области. Об этом заявил журналистам в понедельник, 25 июля, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ведомстве отметили, что цель была поражена высокоточным оружием большой дальности морского базирования. По словам Конашенкова, за сутки удалось уничтожить четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, радиолокатор подсвета и наведения ЗРК С-300 противника.

ВКС России уничтожили более 100 националистов и иностранных наемников ударом по 95-й бригаде Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике (ДНР), добавили в Минобороны.

Ранее ведомство докладывало, что российская армия уничтожила четыре американские пусковые установки РСЗО HIMARS за 15 дней в июле.

В Минобороны уточнили, что две пусковые установки, произведенные в США, были ликвидированы в районе села Малотарановка, еще один HIMARS уничтожили в районе Красноармейска и четвертую пусковую установку подбили на окраине Константиновки Донецкой народной республики (ДНР).

17 июля Минобороны рассказало об уничтожении американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS под Красноармейском. Российским военнослужащим тогда удалось ликвидировать цель с помощью высокоточного оружия наземного базирования.