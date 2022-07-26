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Латвия захотела купить HIMARS у США

Defense News: Минобороны Латвии направило запрос в США о закупке HIMARS

Фото: Kento Nara / Geisler-Fotopress / Globallookpress.com

Министерство обороны Латвии в рамках совместного проекта с другими прибалтийскими странами направило запрос в США о закупке реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на пресс-службу латвийского Минобороны.

«Министерство обороны (Латвии — прим. "Ленты.ру") отправило письмо с запросом в США о наличии и ценах на HIMARS», — рассказали в ведомстве. Там пояснили, что это совместный проект с другими прибалтийскими странами, «и Минобороны рассчитывает на его поддержку и финансирование со стороны США».

Количество американских РСЗО, которые намереваются приобрести в Латвии, не уточняется.

Ранее в июле военные эксперты назвали потенциальных конкурентов HIMARS, которые может получить Россия. Речь идет о китайской РСЗО PHL-16 и северокорейской KN-25. Заявленная дальность огня обоих установок превышает аналогичные показатели у американской реактивной системы.

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Василий Мека
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