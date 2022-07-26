Хирург перечислил самые популярные пластические операции лица у россиян

Хирург Аль-Юсеф рассказал о популярности ринопластики среди россиян

Хирург Аль-Юсеф перечислил самые популярные пластические операции лица среди россиян. На эту тему основатель медцентра DMC высказался в интервью «Газете.Ru».

Собеседник издания рассказал, что чаще всего пациенты от 30 лет просят решить проблему нависшего века. «Связано это с тем, что область вокруг глаз резко выдает возраст, особенно если с возрастом увеличивается отечность или образуются грыжи», — рассказал он.

Кроме того, по словам врача, соотечественники от 18 до 25 лет нередко прибегают к ринопластике, подразумевающей коррекцию формы носа. Доктор считает, что в данный период жизни молодежь начинает сравнивать себя с другими людьми и стремится выглядеть не хуже окружающих.

В список распространенных хирургических вмешательств также вошла подтяжка лица, актуальная для посетителей клиники старше 45 лет. «В этом возрасте люди начинают замечать возрастные изменения во внешности, которые визуально им неприятны и которые они хотят исправить, чтобы выглядеть свежее и моложе», — уточнил медик.

В мае пластический хирург Татьяна Романовская рассказала, какие пластические операции делают мужчины для привлечения внимания женщин. Так, чтобы соответствовать стандартам привлекательности, чаще всего клиенты мужского пола решаются на блефаропластику. Кроме того, среди указанных манипуляций врач назвала рино- и отопластику.