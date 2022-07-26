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В Пентагоне забеспокоились из-за возможного инцидента с участием Китая

В Пентагоне заявили, что действия НОАК могут привести к крупному инциденту в Азии

Фото: Touch Of Light / Wikimedia

В Пентагоне забеспокоились в связи с действиями Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в азиатском регионе: министерство считает, что действия китайских военных в отношении западных самолетов и кораблей могут привести к крупному инциденту. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление помощника американского министра обороны по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илая Рэтнера.

«За последние пять лет число небезопасных перехватов НОАК [западных военных самолетов и кораблей], в том числе США, союзников и партнеров, действующих на законных основаниях в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем, выросло драматическим образом. Только за нынешнее полугодие имели место десятки опасных случаев», — рассказал он.

Если НОАК продолжит действовать в том же духе, неприятное происшествие в азиатском регионе с участием Китая станет делом времени, считает Рэтнер.

При этом власти КНР считают, что Пентагон искажает факты о якобы «растущей агрессии Китая» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Виктория Кондратьева
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