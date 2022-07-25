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МИД КНР призвал США перестать насаждать теории об угрозе Китая

В МИД КНР заявили, что Пентагон искажает факты о якобы «растущей агрессии Китая» в Азии

Фото: Reuters

Пентагон искажает факты о якобы «растущей агрессии Китая» в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает ТАСС.

«Подобные заявления американской стороны полностью искажают факты, в них белое называется черным. Некоторые [представители правящей элиты] США все время твердят про "китайскую угрозу". На самом деле они тем самым ищут благовидный предлог для военной экспансии Соединенных Штатов», — сказал дипломат.

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Чжао призвал Вашингтон перестать насаждать теории об угрозе Китая. Он указал, что военное командование США «страдает от предрассудков времен холодной войны», рассматривая другие страны в качестве потенциальной жертвы американской политики. Представитель китайского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что именно Соединенные Штаты, а не Китай имеют самый крупный военный бюджет в мире.

Ранее официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в любой момент готова начать войну против тайваньских сепаратистов и «пресечь попытки внешних сил добиться так называемой независимости» острова. Так в ведомстве прокомментировали визит американского сенатора-республиканца Рика Скотта на Тайвань.

Отношения Вашингтона и Пекина ухудшились на фоне конкуренции в АТР. Пекин заявляет, что значительная часть международных вод в регионе, через которые проходят крупнейшие торговые пути, принадлежит КНР. Речь идет о спорных морских пространствах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других.

30 августа 2021 года Управление морской безопасности Китая заявило, что все иностранные суда обязаны сообщать о местонахождении при входе в «китайские» территориальные воды. Теперь иностранные корабли обязаны докладывать китайской администрации свой позывной, а также передавать информацию о перевозимых грузах.

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Анжелика Бережная
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