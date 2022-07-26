Россиянина осудили за публикацию обнаженного фото девушки

В Удмуртии мужчину отправили на исправительные работы за публикацию интимного фото девушки

В Удмуртии суд приговорил к восьми месяцам исправительных работ 37-летнего жителя Сарапульского района за распространение в интернете интимных фотографий 20-летней девушки. Об этом во вторник, 27 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») УК РФ.

По данным ведомства, россиянин руководил группой в соцсети и для того, чтобы повысить внимание к странице, опубликовал обнаженное фото девушки, которое получил от своего подписчика, без согласия потерпевшей.

Ранее стало известно, что СКР возбудил уголовное дело после того, как неизвестный преступник вымогал у 10-летней девочки интимные фото для дальнейшей перепубликации в сети.

