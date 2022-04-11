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В Москве начался поиск вымогавшего интимные фото у 10-летней девочки

СКР возбудил дело после того, как неизвестный вымогал интим-фото у 10-летней девочки

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после того, как неизвестный преступник вымогал у 10-летней девочки интимные фото для дальнейшей их перепубликации в сети. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 11 апреля, сообщила представитель СКР по Москве Юлия Иванова.

По данным ведомства, неустановленный преступник использовал различные аккаунты в соцсетях. От лица одного из таких аккаунтов он в конце марта этого года познакомился с 10-летней девочкой, у которой вымогал фотографии интимного характера.

Изучив действия преступника, следствие пришло к выводу, что они подпадают под статью «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. Сейчас проводится компьютерно-техническая экспертиза, которая в том числе поможет установить лицо, причастное к совершению преступления.

Ранее в Москве поймали мужчину, который домогался детей в видеочатах; в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Правоохранители установили, что преступник домогался 13-летней девочки в видеочате. Мать школьницы написала заявление в полицию по месту жительства в Челябинской области.

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Леонид Микуляк
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