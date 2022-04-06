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Домогавшегося к детям в видеочатах мужчину поймали в Москве

Домогавшегося несовершеннолетних в видеочатах педофила поймали в Москве

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Globallookpress.com

В Москве поймали мужчину, который домогался детей в видеочатах. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 6 апреля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Правоохранители установили, что житель Москвы домогался к 13-летней девочке в видеочате. Мать школьницы написала заявление в полицию по месту жительства в Челябинской области.

Когда в столице правоохранители вычислили подозреваемого, его причастность вскоре подтвердилась: на ноутбуке мужчины была обнаружена видеозапись беседы со школьницей. В том числе и тот фрагмент, на котором запечатлен факт нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетней жертвы. Уже возбуждено уголовное дело, проверяется причастность задержанного к схожим преступлениям.

Ранее сообщалось, что убившему российскую школьницу педофилу заменили приговор на пожизненный срок. Апелляционный суд назначил пожизненное лишение свободы 49-летнему жителю Нижегородской области, ранее осужденному на 24 года колонии за изнасилование и убийство 12-летней девочки.

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Леонид Микуляк
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