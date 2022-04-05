Убившему российскую школьницу педофилу заменили приговор на пожизненный срок

Под Нижним Новгородом убившему школьницу педофилу заменили приговор на пожизненный

Апелляционный суд назначил пожизненное лишение свободы 49-летнему жителю Нижегородской области, ранее осужденному на 24 года колонии за изнасилование и убийство 12-летней школьницы. Об этом во вторник, 5 апреля, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Судом установлено, что преступление было совершено 13 мая 2021 года в поселке Большое Козино Балахнинского округа. Мужчина приехал туда на электричке из Заволжья. Катаясь на велосипеде, он заметил пятиклассницу, которая возвращалась из школы. Педофил напал на нее в лесу, надругался, а затем зарезал, после чего скрылся с места преступления.

Подсудимый полностью признал вину. Ранее он уже был судим за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

22 марта сообщалось, что в Калуге 47-летнего смотрителя военного музея задержали за приставания к третьеклассникам.