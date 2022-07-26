Стала известна дата открытия совместного центра по зерну в Стамбуле

Минобороны Турции сообщило, что совместный центр по зерну в Стамбуле откроется 27 июля

Церемония открытия совместного координационного центра по вывозу украинского зерна пройдет 27 июля в Стамбуле. Дату назвало министерство обороны Турции, передает РИА Новости.

26 июля в Минобороны России сообщили, что центр уже начал работать. «Передовая группа российских экспертов сегодня прибудет в Стамбул и приступит к работе в четырехстороннем формате», — рассказали в ведомстве. Также стало известно, что российскую делегацию возглавляет контр-адмирал Эдуард Луйк.

Ранее официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заверил, что первое судно с украинским зерном отправится в течение ближайших пары недель. По его словам, все зависит от того, когда Россия и Украина будут готовы начать отправку своих кораблей.