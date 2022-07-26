Координационный центр по вопросу вывоза зерна начал работу в Стамбуле

В Минобороны России сообщили о начале работы координационного центра по украинскому зерну

Совместный координационный центр по вопросу вывоза украинского зерна начал работу в Стамбуле. Об этом во вторник, 26 июля, сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«Передовая группа российских экспертов сегодня прибудет в Стамбул и приступит к работе в четырехстороннем формате», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что российскую делегацию возглавляет контр-адмирал Эдуард Луйк.

Ранее официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын сообщил, что первое судно с украинским зерном отправится в течение ближайших пары недель. По его словам, все зависит от того, когда Россия и Украина будут готовы начать отправку своих кораблей.

25 июля стало известно, что координационный центр возглавит турецкий адмирал. Также, по данным газеты Türkiye, военные России и Украины будут встречаться только по мере необходимости и будут работать в разных кабинетах.

Соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море 22 июля подписали Россия, Украина, Турция и ООН. Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок, а также определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю через порты «Южный», «Черноморск» и «Одесса».