Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Координационный центр по вопросу вывоза зерна начал работу в Стамбуле

В Минобороны России сообщили о начале работы координационного центра по украинскому зерну

Фото: Vincent Mundy / Reuters

Совместный координационный центр по вопросу вывоза украинского зерна начал работу в Стамбуле. Об этом во вторник, 26 июля, сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«Передовая группа российских экспертов сегодня прибудет в Стамбул и приступит к работе в четырехстороннем формате», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что российскую делегацию возглавляет контр-адмирал Эдуард Луйк.

Ранее официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын сообщил, что первое судно с украинским зерном отправится в течение ближайших пары недель. По его словам, все зависит от того, когда Россия и Украина будут готовы начать отправку своих кораблей.

25 июля стало известно, что координационный центр возглавит турецкий адмирал. Также, по данным газеты Türkiye, военные России и Украины будут встречаться только по мере необходимости и будут работать в разных кабинетах.

Соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море 22 июля подписали Россия, Украина, Турция и ООН. Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок, а также определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю через порты «Южный», «Черноморск» и «Одесса».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Умер один из пострадавших при атаке ВСУ на пункт таможни в Брянской области
Жена Гогена Солнцева сообщила о его исчезновении
Три человека погибли при взрыве в гараже в Подмосковье
Google оштрафовали на два миллиарда рублей
Бритни Спирс обвинила мать в насилии
В России отказались выдавать электронные визы иностранцам
Лавров описал состояние переговоров России и Украины
Девушка погибшего на Украине офицера рассказала о шантаже их интимными фото
Лавров рассказал о роли Африки в новой внешнеполитической стратегии России
Парикмахер раскрыл пользу розмарина для волос
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.