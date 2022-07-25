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Координационный центр по вопросу зерна в Стамбуле возглавит турецкий адмирал

Турецкий адмирал возглавит координационный центр по вопросу вывоза украинского зерна

Фото: Вадим Гирда / AP

Совместный координационный центр в Стамбуле по вопросу вывоза зерна с Украины возглавит турецкий адмирал. Об этом сообщает газета Türkiye.

Отмечается, что в Совместный координационный центр, который будет создан при Национальном университете обороны в Стамбуле, войдут 20 человек. В их числе — гражданские и военные представители Украины, России, ООН и Турции. Во главе центра будет стоять турецкий адмирал, которого определит министерство национальной обороны. Ожидается, что центр начнет функционировать в кратчайшие сроки.

Также, по данным газеты, военные России и Украины будут встречаться только по мере необходимости и будут работать в разных кабинетах.

22 июля в Стамбуле представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море. Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определила алгоритм вывоза украинского зерна по черноморской акватории.

Как пояснил министр иностранных дел России Сергей Лавров, обеспечивать безопасность судов с украинским зерном вместе с Россией и Турцией будет третья сторона. По его словам, Украиной будут даны гарантии разминирования территориальных вод, что обеспечит беспрепятственный выход кораблей.

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Алина Гончарова
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