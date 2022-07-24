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Лавров заявил о третьей стороне в соглашении по перевозке зерна

Глава МИД Лавров заявил, что обеспечивать безопасность судов с зерном будут три стороны

Фото: Shutterstock

Обеспечивать безопасность судов с украинским зерном вместе с Россией и Турцией будет третья сторона. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления в штаб-квартире Лиги арабских государств (ЛАГ) в Каире перед постпредами стран-членов ЛАГ, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«В Стамбуле нам удалось достичь договоренности: Украина занимается разминированием, выпускает корабли в открытое море, Россия, Турция и еще один участник, который будет определен, сопровождает судно до Босфора», — сообщил он.

Ранее Лавров раскрыл подробности вывоза зерна с Украины. По его словам, Украиной будут даны гарантии разминирования территориальных вод, что обеспечит беспрепятственный выход кораблей. Безопасность процесса транспортировки будет обеспечена военно-морскими силами России и Турции на протяжении всего пути следования. Кроме того, на судах будет проводиться проверка при движении их в направлении украинских портов.

Представители России, Украины Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море 22 июля во время церемонии в Стамбуле. Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю.

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Варвара Кошечкина
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