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В Турции высказались о сроках отправки первого судна с украинским зерном

Представитель Эрдогана заявил, что первое судно с зерном отправится в ближайшие недели

Фото: Igor Tkachenko / Reuters

Первое судно с украинским зерном отправится в течение ближайших пары недель, окончательные сроки зависят от готовности России и Украины. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, сообщает турецкая газета Star.

«Как только мы настроим работу координационного центра в Стамбуле, мы надеемся, что первый корабль будет в пути через несколько недель. Но это зависит от того, когда Россия и Украина будут готовы начать отправку своих кораблей», — высказался он в позитивном ключе.

Также он добавил, что украинская сторона не запрашивала у Турции помощи в разминировании собственных портов, чтобы сформировать три коридорных фарватера для безопасного торгового судоходства.

Соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море 22 июля подписали Россия, Украина, Турция и ООН. Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок, а также определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю через порты «Южный», «Черноморск» и «Одесса».

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Виктория Кондратьева
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