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В России заявили о возвращении на авторынок тенденции из 90-х годов

Автоэксперт Моржаретто заявил о росте числа японских праворульных автомобилей в России

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В России растет число японских праворульных автомобилей. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

По оценкам специалиста, в России уже есть запрос на ввоз до 40 тысяч подержанных праворульных автомобилей в месяц. В этой статистике Моржаретто увидел возвращение тенденции из 90-х годов прошлого века.

«Казалось, что их эпоха прошла в 1990-е и начале 2000-х, когда в Россию поставляли до 400 тысяч машин в год. (...) Мы вернулись к периоду, когда в европейской части России вновь начали активно появляться авто с правым рулем», — заявил эксперт.

Он добавил, что японцы «с удовольствием» продают россиянам свои подержанные авто.

Ранее депутат, член комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник заявил, что в России необходимо снижать пошлину на ввозимые частными лицами подержанные автомобили.

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Валерий Розенберг
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