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Победители «Евровидения-2022» прокомментировали перенос конкурса в Британию

Группа Kalush Orchestra поблагодарила Великобританию за проведение «Евровидения»

Фото: Yara Nardi / Reuters

Победители «Евровидения-2022», участники украинской группы Kalush Orchestra прокомментировали перенос конкурса в Великобританию. Об этом сообщает The Independent.

Музыканты поблагодарили Великобританию за проведение фестиваля и за солидарность с Украиной. «Мы надеемся, что "Евровидение-2023" будет иметь украинский колорит и прославлять нашу прекрасную, уникальную культуру. Мы, в свою очередь, приложим все усилия, чтобы помочь Украине победить, чтобы в следующем году "Евровидение-2024" могло пройти в мирной стране», — сказал фронтмен коллектива Олег Псюк.

25 июля было подтверждено, что «Евровидение-2023» пройдет в Великобритании. Несмотря на то что в последнем состязании победила Украина, Европейский вещательный союз решил, что там небезопасно проводить следующее мероприятие.

В Британии пообещали, что при подготовке к конкурсу постараются «сделать это мероприятие истинным отражением украинской культуры, а также продемонстрировать разнообразие британской музыки и творчества».

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Марина Погосян
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