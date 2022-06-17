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Британия пообещала отразить украинскую культуру во время «Евровидения»

Британия пообещала отразить богатство украинской культуры при подготовке к «Евровидению»

Фото: Yara Nardi / Reuters

Великобритания пообещала, что постарается отразить богатство украинской культуры при подготовке к «Евровидению-2023». Об этом сообщает The Daily Telegraph.

«Если Европейский вещательный союз решит, что конкурс не может быть проведен в Украине, мы, конечно же, будем рады возможности тесно сотрудничать с Украиной и BBC, чтобы провести его здесь, в Великобритании. Но мы стремимся к тому, чтобы фестиваль отражал богатую культуру, наследие и творчество Украины, а также опирался на продолжающееся партнерство между нашими двумя странами», — заявил представитель канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

На последнем «Евровидении» победили представители Украины Kalush Orchestra. В финале конкурса, который проходил в Турине, украинские музыканты набрали 631 балл — в конце своего выступления один из участников группы попросил оказать помощь Украине и конкретно заводу «Азовсталь» в Мариуполе.

Ранее в пятницу, 17 июня, стало известно, что Европейский вещательный союз пришел к выводу, что нынешние обстоятельства не позволяют выполнить «гарантии безопасности и эксплуатации, которые по правилам необходимы вещателю для проведения, организации и производства конкурса "Евровидение"». В связи с этим мероприятие состоится в Великобритании.

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Марина Погосян
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