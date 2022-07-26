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В Японии казнили устроившего резню в центре Токио в 2008 году мужчину

NHK: в Японии казнили Томохиро Като, устроившего резню в районе Акихабара в 2008 году

Фото: Kyodo/ Reuters

В Японии был приведен в исполнение смертный приговор 39-летнему Томохиро Като, который в 2008 году устроил резню в центральном районе Токио Акихабара. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники в правительственных кругах.

«Согласно представителям в правительственных кругах, Томохиро Като, который устроил инцидент с резней на улице Акихабара в Токио 14 лет назад и был приговорен к смертной казни, был казнен утром 26 июля», — отмечается в материале.

Это второе приведение в исполнение смертного приговора при правительстве премьер-министра Фумио Кисиды. В Японии смертная казнь через повешенье применяется в случаях убийства нескольких человек.

8 июня 2008 года житель Токио Томохиро Като, который работал автомехаником, арендовал двухтонный грузовик и приехал в центр столицы, где врезался в группу пешеходов. После этого он вышел из машины и начал беспорядочно наносить окружающим удары ножом. В результате 7 человек погибли, еще 10 получили ранения.

В 2010 году Като полностью признал свою вину. Тем не менее, судья счел, что преступник не заслуживает снисхождения. В 2011 году он был приговорен к смертной казни.

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Марина Совина
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