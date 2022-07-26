Россиянина задержали за убийство проникшего в кафе подростка

Под Тверью 38-летнего мужчину задержали за убийство подростка, проникшего ночью в кафе

В Тверской области следователи задержали 38-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве подростка. Об этом во вторник, 26 июля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, ночью 25 июля в городе Кимры мужчина выстрелил в юношу, проникшего в закрытое кафе. От полученного ранения тот скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

Сотрудники СКР и МВД осмотрели место преступления и изъяли орудие убийства. В отношении задержанного возбудили уголовное дело, решается вопрос о помещении его в СИЗО. По сведениям РЕН ТВ, погибшему подростку было 15 лет, он состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН). Отмечается, что подозреваемый убил его выстрелом в голову.

9 июня сообщалось, что житель Бурятии на почве ревности убил якобы проявлявшего интерес к его жене подростка.