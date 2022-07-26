Сообщение об объявлении в розыск бывшего шеф-редактора «Новой газеты» опровергли

Сообщение об объявлении в розыск экс-шеф-редактора «Новой газеты» Колесникова опровергли

Распространившееся в ряде СМИ сообщение о том, что МВД России объявило в розыск бывшего шеф-редактора «Новой газеты» Андрея Колесникова, опровергли. Соответствующий пост появился в Telegram-канале издания «Медиазона» (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов).

«Сегодня мы ошибочно сообщили об объявлении в розыск Андрея Колесникова, бывшего шеф-редактора "Новой газеты" и руководителя программы "Российская внутренняя политика и политические институты" Московского центра Карнеги», — говорится в заявлении.

Представители издания объяснили, что перепутали журналиста с другим человеком. «Андрей Колесников действительно в розыске, но другой — совпадают годы, но не даты рождения», — уточнили они.

В «Медиазоне» рассказали, что информация об объявлении экс-шеф-редактора «Новой газеты» провисела на их сайте меньше минуты. «Мы приносим извинения Андрею Колесникову и читателям», — добавили сотрудники издания.

Сообщение о том, что Колесников был объявлен в розыск, распространилось в СМИ ранее 26 июля. Утверждалось, что журналист разыскивается по статье УК России. Другие подробности не приводились.

Андрей Колесников — журналист, политолог, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги, бывший шеф-редактор «Новой газеты». Является автором нескольких книг, среди которых «Анатолий Чубайс. Биография» и «Спичрайтеры».