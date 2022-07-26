Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры в центре Москвы

Стоимость самой дорогой квартиры в ЦАО Москвы оценили в 2,1 миллиарда рублей

Стоимость самой дорогой новой квартиры в Центральном административном округе Москвы (ЦАО) оценили в 2,1 миллиарда рублей. Данные о столичной недвижимости «Ленте.ру» раскрыли аналитики компании Skolkovo Realty.

Наиболее дорогой объект на первичном рынке представляет собой четырехкомнатную квартиру площадью 417 квадратных метров. Он будет сдан во втором квартале 2024 года. Самую дешевую квартиру в новостройке в ЦАО можно приобрести за 12,4 миллиона рублей. Речь идет об апартаменте-студии площадью 22,6 «квадрата» в районе Замоскворечье. Построить объект рассчитывают в третьем квартале 2025 года.

Всего в июле 2022 года для покупки в ЦАО доступна 1541 квартира, большинство из которых — 534 объекта — двухкомнатные. Меньше всего на рынке шестикомнатных квартир — их в центре Москвы представлено всего девять.

Цена самого дешевого объекта в ЦАО оказалась сопоставимой со стоимостью наиболее доступной квартиры на искусственных островах Palm Jumeirah в Дубае. Аналитики Skolkovo Realty подсчитали, что по актуальному курсу валют на 21 июля за объект в 38 квадратных метров попросили 15,5 миллиона рублей.