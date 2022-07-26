Лавров описал состояние переговоров России и Украины

Глава МИД России Лавров заявил, что США запретили Киеву договариваться с Москвой

Никаких переговоров между Москвой и Киевом относительно прекращения военной операции сейчас нет, однако рано или поздно они должны состояться. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат заверил, что в сложившемся тупике виноваты США и Великобритания, которые запретили Украине вести диалог на основе договоренностей, принятых в Турции. Описывая состояние переговоров, глава МИД подчеркнул, что Москва никогда от них не отказывалась.

«[Любые] боевые действия завершаются за переговорным столом», — указал Лавров.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность возобновления диалога между Россией и Украиной. По его словам, ни президент Владимир Путин, ни Сергей Лавров «никогда не говорили о закрытии двери для переговоров».