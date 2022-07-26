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Московская биржа допустит к торгам иностранцев из дружественных государств

Московская биржа откроет доступ к торгам клиентам из дружественных стран

Фото: Антон Белицкий / Russian Look / Globallookpress.com

Московская биржа с 8 августа допустит до торгов иностранцев из дружественных государств, говорится в сообщении на сайте площадки.

«Клиенты-нерезиденты получат доступ ко всем режимам торгов на фондовом и срочном рынках Московской биржи», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что банки, брокеры, управляющие компании и другие профессиональные участники рынка ценных бумаг должны будут проводить идентификацию клиентов и контролирующих их лиц, а также предоставлять дополнительные сведения о них при регистрации.

В июле Московская биржа начала торги новыми валютами, в том числе армянским драмом и южноафриканским рэндом, однако объемы операций по ним в первые дни торгов оказались невелики.

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Платон Щукин
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