В ЛНР назвали число оставшихся на Украине иностранных наемников

МВД ЛНР сообщило, что в рядах ВСУ осталось около трех-четырех тысяч иностранных наемников

Желающих воевать на стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) становится только меньше, сейчас их осталось около трех-четырех тысяч. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев, пишет РИА Новости.

По его словам, часть из этих легионеров сейчас переброшена на линию обороны Славянск — Краматорск — Константиновка. Их моральное состояние чиновник назвал низким.

«Последние события показали, что наемники не особо пытаются устоять на передовых позициях и самые первые бегут с территории Украины», — рассказал Киселев.

Ранее помощник главы МВД ЛНР рассказал, что в районе Славянска, Краматорска и Константиновки украинское командование сосредоточило около 30 тысяч военнослужащих. В ближайшее время это число может вырасти.