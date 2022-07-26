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В ЛНР оценили концентрацию украинских войск в районе Славянска

В МВД ЛНР заявили, что в районе Славянска сконцентрировано около 30 тысяч бойцов ВСУ

Фото: Efrem Lukatsky / AP

В районе Славянска, Краматорска и Константиновки, по предварительным данным, сконцентрировано около 30 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такую оценку дал помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев, передает ТАСС.

«С учетом того, что присутствуют еще и наемники, эта цифра может быть в разы больше», — подчеркнул Киселев.

Ранее заместитель главы Мининформации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что украинские войска рискуют потерять последние подразделения в Славянске. Оставлять город, отмечает он, военные не будут — Киев решил оборонять город всеми силами, поскольку это продиктовано политическими мотивами.

По данным Минобороны России, украинские военные готовят в Славянске провокацию с использованием отравляющих веществ. В зону поражения попадут и близлежащие населенные пункты.

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Алевтина Запольская
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