Минобороны России предупредило о готовящейся провокации СБУ с гексаном в Славянске

Минобороны России предупредило жителей Славянска о готовящейся провокации с использованием сильнодействующих отравляющих веществ. По данным ведомства, на масложировом комбинате сотрудники СБУ в ближайшие дни планируют взорвать емкости с химически опасным веществом — гексаном, общим объемом более 120 тонн, сообщил в понедельник, 25 июля, журналистам руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он отметил, что подрыв подобных емкостей с гексаном приведет к формированию токсичного облака, которое распространится более чем на 10 километров. В зону химического поражения попадут все жилые районы Славянска, а также соседние населенные пункты.

«Рекомендуем жителям Славянска и близлежащих населенных пунктов незамедлительно принять необходимые меры защиты», — отметил российский генерал, добавив, что наиболее эффективными экстренными мерами для защиты от паров гексана являются укрытие в помещениях, плотное закрытие окон и дверей, а при отравлении — обеспечение пострадавшим притока свежего воздуха, защита органов дыхания и кожи.

Гексан является сильнодействующим нейротоксином и канцерогеном. Оказывает раздражающее действие на кожу, поражает легкие, действует как сильное наркотическое вещество, вызывает сонливость, головокружение, поражение периферической нервной системы, онемение ног, угнетение центральной нервной системы и раздражение глаз. При длительном нахождении в парах гексана возникает хроническое отравление. Кроме того, при температуре плюс 23-38 градусов Цельсия гексан способен взрываться. Минобороны России обратило внимание на то, что в Славянском районе сейчас установилась аномально высокая температура воздуха.

В июне сообщалось, что в районе химкомбината «Коксохим» в находящимся под контролем украинских войск городе Авдеевка Донецкой народной республики (ДНР) произошел мощный взрыв. Над приедприятием поднялось грибовидное облако, которое было видно из Донецка.