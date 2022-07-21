Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ДНР заявили о риске украинских военных в Славянске

Мининформации ДНР сообщило о риске ВСУ потерять боеспособные подразделения в Славянске

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют потерять последние боеспособные подразделения в Славянске, считает заместитель главы Мининформации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов. Об этом сообщает ТАСС.

«Оставлять Славянск и Краматорск они [ВСУ] не будут. Они будут держаться всеми зубами, когтями за этот регион», — заявил замглавы.

По его словам, украинские военные решили оборонять город всеми силами, поскольку это продиктовано политическими мотивами. Безсонов предположил, что при таком сценарии последние остатки армии ВСУ погибнут в этой агломерации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Польше объявили о наборе в бригады теробороны на границе с Украиной
В «VK Звонках» появилась новая функция
Последствия удара шестью ракетами HIMARS сняли на видео
Наказание за пропаганду нетрадиционных отношений предложили сделать уголовным
В России рассказали о «взрывоопасности» украинского «Булата»
В ДНР заявили о риске украинских военных в Славянске
Россиян предупредили об опасности популярной схемы покупки квартир
Раскрыты способы поддержать нормальное самочувствие при повышенном стрессе
В Сбере сообщили о работе над восстановлением доступа к сервисам банка
В Германии предрекли мировую войну из-за «тайваньских амбиций» Китая
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.