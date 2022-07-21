В ДНР заявили о риске украинских военных в Славянске

Мининформации ДНР сообщило о риске ВСУ потерять боеспособные подразделения в Славянске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют потерять последние боеспособные подразделения в Славянске, считает заместитель главы Мининформации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов. Об этом сообщает ТАСС.

«Оставлять Славянск и Краматорск они [ВСУ] не будут. Они будут держаться всеми зубами, когтями за этот регион», — заявил замглавы.

По его словам, украинские военные решили оборонять город всеми силами, поскольку это продиктовано политическими мотивами. Безсонов предположил, что при таком сценарии последние остатки армии ВСУ погибнут в этой агломерации.