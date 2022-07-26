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Стало известно о погибшем на Украине российском ефрейторе

Ефрейтор Мальцев из Пермского края погиб на Украине

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

На Украине 8 июля погиб 24-летний ефрейтор из Пермского края Дмитрий Мальцев. Об этом сообщается на странице администрации Юсьвинского муниципального округа во «ВКонтакте».

«С прискорбием и болью сообщаем, что 8 июля 2022 года при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине погиб наш земляк Мальцев Дмитрий Иванович», — говорится в сообщении.

В администрации сообщили, что Мальцев родился в селе Доег и был младшим ребенком в семье. После окончания школы он учился в Пермском медицинском государственном медицинском университете. Военную службу проходил по контракту в Абхазии.

Ранее в российских городах прошли церемонии прощания с военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине. Сообщалось о гибели жителей Новосибирска, Курска и Орска.

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Варвара Кошечкина
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