Марк Цукерберг избавился от дома в США

Цукерберг и его супруга продали дом в Сан-Франциско за 31 миллион долларов

Основатель компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Марк Цукерберг и его супруга Присцилла Чан избавились от одного из своих домов в США. Пара выручила от сделки несколько десятков миллионов долларов, сообщает Mansion Global со ссылкой на представителя семьи.

Цукерберг продал особняк в Сан-Франциско за 31 миллион долларов. Стороны подписали документы 1 июля, сделку признали самой дорогой в городе в 2022 году. Имя покупателя осталось неизвестно. Цукерберг и Чан владели объектом с 2010 года, когда отдали за него чуть меньше 10 миллионов долларов.

Дом находится в районе Долорес-Хайтс, он был построен в 1928 году. На данный момент особняк занимает 687 квадратных метров, однако изначально он был меньше — после покупки Цукерберг достроил еще 167 квадратных метров. Внутри есть четыре спальни и столько же ванных комнат.

В мае в калифорнийском городе Лос-Альтос впервые выставили на продажу дом, который Цукерберг арендовал в 2004 году. Тогда за бывшее жилье медиамагната попросили 5,3 миллиона долларов. Внутри особняка шесть спален, гостиная с балконом, светлая комната для отдыха и кухня.