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В США продадут бывший дом Марка Цукерберга

Бывший дом Марка Цукерберга в Калифорнии впервые выставили на продажу за $5,3 млн

Фото: Stephen Lam / Reuters

В США впервые выставили на продажу дом, в котором Марк Цукерберг создал социальную сеть Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Бывшее жилье медиамагната в калифорнийском городе Лос-Альтос можно приобрести за 5,3 миллиона долларов, сообщает New York Post.

Цукерберг арендовал особняк в 2004 году вместе с коллегами Дастином Московицем и Шоном Паркером. Создатели Facebook срочно нуждались в новой штаб-квартире после того, как их выселили из занимаемой. По словам хозяйки дома Джуди Фуско, Цукерберг не осматривал жилье перед заключением сделки.

Предприниматели оплатили первый месяц проживания и внесли залог, общая сумма составила десять тысяч долларов. Паркер неоднократно призывал Фуско стать инвестором, заверяя, что через несколько лет Facebook сделает ее миллиардером. Он предлагал платить аренду акциями — одна штука за доллар. Собственница дома отказывалась, боясь рисковать.

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Внутри особняка шесть спален, гостиная с балконом, светлая комната для отдыха и кухня с техникой из нержавеющей стали. Помимо Цукерберга, Московица и Паркера, в доме проживали остальные сотрудники компании. Владелица отметила, что около десятка интернов поселились на лоджии со спальными мешками. Основатели соцсети арендовывали объект в течение года, после чего им потребовалось больше места.

В апреле в Калифорнии предложили купить самый дорогой дом в штате, принадлежащий экс-главе Disney Майклу Айснеру. Поместье в Малибу выставили на продажу за 225 миллионов долларов. Недвижимость включает в себя девять построек: основной дом, несколько гостевых зданий и отдельный кинотеатр.

Александра Качан
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