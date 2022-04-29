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Бывший глава Disney продаст самый дорогой дом в Калифорнии

Бывший глава Disney Майкл Айснер выставил на продажу дом в Калифорнии за $225 млн

Фото: Michael Eisner / Globallookpress.com

Бывший глава компании The Walt Disney Company Майкл Айснер решил избавиться от самого дорогого дома в Калифорнии. Бизнесмен выставил недвижимость в Малибу на продажу за 225 миллионов долларов, сообщает Daily Mail.

В середине 1990-х Айснер приобрел первый участок земли, где сейчас стоит поместье. Дом спроектировал архитектор Роберт Стерн, строительные работы велись до 2020 года. Их завершение стало причиной продажи — по словам агента недвижимости Курта Раппапорта, Айснеру нравится креативный процесс, поэтому сейчас он подыскивает новый проект.

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Поместье состоит из девяти отдельных построек — основное здание, несколько гостевых домов и кинотеатр. Всего в особняке 16 спален и 28 ванных комнат, плюс еще две спальни в жилье для смотрителя. Интерьер оформлен в бежевых тонах, с использованием дерева и камня. Снаружи имеются бассейн и коттедж с видом на океан, в который можно попасть только с помощью скального лифта. Раппапорт считает назначенную за поместье цену справедливой, так как из-за особенного местоположения и доступа к пляжу создать копию объекта в настоящее время практически невозможно.

Ранее самый дорогой особняк в России решили продать со скидкой. В 2019 году стоимость дома в подмосковной Итре оценивалась в 12 миллиардов рублей, но сейчас бизнесмен Зияд Манасир попросил за него 10 миллиардов. Помимо прочих удобств, в поместье есть кинотеатр, оранжерея и бассейн.

Александра Качан
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